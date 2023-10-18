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        Yelkende "The Bodrum Cup"ın Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışlarında Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 16:33 Güncelleme: 18.10.2023 - 16:49
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        Yelkende "The Bodrum Cup"ın Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 35'incisi düzenlenen "Maximiles Black The Bodrum Cup" yelken yarışlarında Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı.

        Deniz ve yelken tutkunlarını birleştiren Bodrum Cup'ın ikinci yarışında tekneler yelkenlerini açtı. Bodrum'dan start alan Metro etabı Çökertme'de tamamlanacak.

        Katılımcılar, yarın Radisson Collection Çökertme-Kissebükü Bodrum etabını tamamlamak üzere Kissebükü'ne yelken açacak.

        Yelkenciler, 20 Ekim'de ise Anadolu Sigorta Etabı için Kissebükü'nden Bodrum'a hareket edecek. Yarışlar, 21 Ekim'de Opet/Tüpraş Bodrum-Bodrum etabıyla son bulacak.

        Kazananların kupaları ise 21 Ekim'de Candan Erçetin'in Şef Orhan Şallıel yönetiminde senfoni orkestrası eşliğinde gerçekleştireceği "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar" konserinden önce verilecek.

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