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        TUI Junior Academy Türkiye Projesi'nin birinci yıl eğitimleri tamamlandı

        Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen TUI Junior Academy Türkiye Projesi'nin birinci yıl eğitimleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 18:54
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        TUI Junior Academy Türkiye Projesi'nin birinci yıl eğitimleri tamamlandı
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        Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve TUI Care Foundation iş birliğiyle maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen TUI Junior Academy Türkiye Projesi'nin birinci yıl eğitimleri tamamlandı.

        Antalya ve Muğla'daki eğitimlerin ardından Fethiye Körfezi'nde düzenlenen tekne gezisinde, ilçedeki proje öğrencileriyle bir araya gelindi. Etkinlikte proje kazanımları ve deniz ekosisteminin önemi anlatıldı.

        TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, konuşmasında, Fethiye'nin ülkenin en kıymetli kentlerinden olduğunu söyledi.

        Sürdürülebilir turizm için denizlerin temiz olması gerektiğini vurgulayan Göknar, "Denize, maviye duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz projeyi bu sene Muğla ve Antalya'da sürdürdük. Seneye de İzmir ve Aydın'da olacak. 12-14 yaş grubu çocuklarıyla buluşuyoruz ve denizlerin korunmasının önemini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

        Göknar, çocukların farkındalık kazanmalarını ve bunun bireysel sorumluklarını alarak daha da çok insana yaymalarını istediklerini dile getirdi.

        Projenin birinci yılının eğitim ve etkinliklerini başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Göknar şunları kaydetti:

        "Antalya ve Muğla'da 7 ilçeden 124 okuldan 4 bin 520 öğrenci ve 536 öğretmene eğitim verdik Eko şampiyonlar yetiştirdik. Hedefimiz 3 bin 940 öğrenciydi ama proje o kadar ilgi gördü ki hedefin üstüne çıkmayı başardık. 5 binlere ulaştık. Bu eğitimlerle öğrencilerin denizlerin önemi, sürdürülebilir kalkınma amaçları, sürdürülebilir turizm, iklim değişikliği, plastik kirliliği, sıfır atık gibi konularda bilgiler edinerek farkındalıklarının artmasını hedefliyoruz. Eğitim ve atölye çalışmalarının yanı sıra öğrendiklerini pekiştirmeleri için kültür gezileri ve kıyı temizleme etkinlikleri düzenledik."

        ​​​​​​​Etkinliğe katılan Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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