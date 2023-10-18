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        Fethiye'de 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 19:03 Güncelleme: 18.10.2023 - 19:24
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        Fethiye'de 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali gerçekleştiriliyor.

        Fethiye Belediyesinin öncülüğünde ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle düzenlenen festivalin açılış töreni, Belcekız sahilinde yapıldı.

        Organizasyona 48 ülkeden yaklaşık 800 yamaç paraşütçüsünün yanı sıra, dünyanın en iyi akrobasi sporcuları da katıldı.

        Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 23'üncüsü gerçekleştirilen festivalle gökyüzünde birbirinden güzel gösterilerin yapılacağını söyledi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yamaç paraşütü denince sadece Türkiye'de değil dünyada ilk akla gelen kalkış noktalarından biri olan Babadağ'ın, artık dünya markası olduğunu kaydetti.

        Babadağ'dan bu yıl, dün itibarıyla 141 bin 112 tandem (ikili), 58 bin 996 single (tekli) olmak üzere toplam 200 bin 108 kişinin uçuş yaptığını vurgulayan Çıralı, 200 bin uçuş hedefinin yıl tamamlanmadan aşıldığını belirtti.

        Festivalin Kurucusu Kadri Tuğlu da yıllar önce Ekim ayını yüksek sezona katabilmek adına başlanan festivalin dünyada sayılı hale getirebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Törene, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Etkinlikte, Türk Hava Kurumu pilotları tarafından paramotor ve yelken kanat gösterisi yapıldı.

        22 Ekim'de sona erecek festival kapsamında base jump (serbest düşüş), skydiving (gökyüzü dalışı), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri yapılacak.

        Öte yandan, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine saldırısı nedeniyle festival kapsamında bu akşam yapılacak konserin iptal edildiği kaydedildi.

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