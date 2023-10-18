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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Muğla'da protesto edildi

        Muğla'nın bazı ilçelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:14 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:19
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        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Muğla'da protesto edildi
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        Muğla'nın bazı ilçelerinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

        Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Gösteriler sırasında İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.

        Burada grup adına konuşan Ayşe Düzkan, İsrail'in silahsız Filistinlilerin sığındığı bir hastaneye saldırarak yüzlerce insanı katlettiğini belirterek, "Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi içinde yaralıların, çocukların, bebeklerin, sağlık görevlilerinin olduğu bilindiği halde bombalandı ve en az 800 kişi öldürüldü. İsrail'in saldırıları, Filistin'i haritadan silmeyi, bu topraklarda tek bir Filistinli bırakmamayı hedefliyor ve bir soykırım anlamına geliyor." dedi.

        Milas Atapark'ta bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Filistin'de hastaneyi bombalayan ve sivillerin ölümüne sebep olan İsrail'i kınadı.

        Grup adına konuşan Hüseyin Yorulmaz, İsrail'in Gazze'de içinde yüzlerce yaralı bulunan bir hastaneyi bombalamasının bir savaş suçu olduğunu söyledi.

        Yorulmaz, "Yapılan insanlık dışı bu saldırıyı lanetliyoruz. Sivillere dönük saldırılar derhal durdurulmalı, barış tesis edilmelidir. Filistin toprakları üzerindeki işgale, Filistin halkına karşı katliama ve soykırıma sessiz kalmayalım, saldırıların bir an önce durdurulması için her platformda sesimizi yükseltelim." ifadesini kullandı.

        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Datça'da da protesto edildi.

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