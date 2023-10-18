Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı yerde bulunan 11 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:30 Güncelleme: 18.10.2023 - 21:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı yerde bulunan 11 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Armella Koyu mevkisinde karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulundukları bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu ve Sahil Güvenlik Dalış Timi buraya yönlendirildi.

        Ekipler, 11 düzensiz göçmeni botla alarak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Mahalleyi istila ettiler!
        Mahalleyi istila ettiler!
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!

        Benzer Haberler

        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Muğla'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Muğla'da protesto edildi
        Muğla'da kanala düşen otomobildeki iki kişi yaralandı
        Muğla'da kanala düşen otomobildeki iki kişi yaralandı
        Fethiye'de 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        Fethiye'de 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        TUI Junior Academy Türkiye Projesi'nin birinci yıl eğitimleri tamamlandı
        TUI Junior Academy Türkiye Projesi'nin birinci yıl eğitimleri tamamlandı
        Yelkende "The Bodrum Cup"ın Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı
        Yelkende "The Bodrum Cup"ın Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı
        Datça Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı
        Datça Vergi Dairesi Müdürlüğü hizmet vermeye başladı