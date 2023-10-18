Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        "34. Marmaris Boat Show" 25 Ekim'de kapılarını açacak

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) işbirliğinde Marmaris Belediyesi destekleriyle düzenlenen deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer alacağı "34. Marmaris Boat Show" fuarı, 25 Ekim'de başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 21:59 Güncelleme: 18.10.2023 - 22:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        "34. Marmaris Boat Show" 25 Ekim'de kapılarını açacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Marmaris Ticaret Odası (MTO) ve Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MİYC) işbirliğinde Marmaris Belediyesi destekleriyle düzenlenen deniz araçları, yat ekipmanları ve aksesuarlarının yer alacağı "34. Marmaris Boat Show" fuarı, 25 Ekim'de başlayacak.

        Netsel Marina Etkinlik Alanı'nda üç gün sürecek fuar, yaklaşık 50 şirket ve 100 markanın katılımıyla gerçekleştirilecek.

        Yat ve tekne sektörünün tanıtımının yapılacağı fuarda, katılımcı şirketlerin stantlarına, fotoğraf sergisine, söyleşi ve oturumlara yer verilecek.

        Marmarisli kaptan ve ahşap tekne ustası Mustafa Kısaoğlu tarafından, Marmaris'e özgü "Yelkenli Paraçele" tipi tekne fuar sırasında inşa edilecek ve yapım aşamaları ziyaretçiler tarafından izlenebilecek.

        Fuar alanında, Marmaris'te mavi yolculuğun ilk teknesi olan "Hürriyet"in yapımında kullanılan malzemeler sergilenecek.

        1930 ve 1940'lı yılların gazete kupürlerinden oluşan "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Basında Marmaris Fotoğraf Sergisi" ve Marmaris'in süngercilik tarihine ait detaylara yer veren "Yakın Geçmişte Marmaris'te Süngercilik Fotoğraf Sergisi" de ziyaret edilebilecek.

        Fuarın ikinci gününde "Marmaris'te Mavi Yolculuğun Tarihi" adlı söyleşi, belgesel yapımcısı ve yönetmen Savaş Karakaş'ın moderatörlüğünde, Oksijen Gazetesi yazarı Ali Boratav ve Marmaris'te mavi yolculuk serüvenini başlatan Hürriyet teknesinin sahibi Mustafa Eroğlu ve Süleyman Eroğlu'nun katılımıyla yapılacak.

        Ayrıca, Marmaris'in yaşayan son sünger dalgıçlarından Selimiyeli Ahmet Yıldız (Mithat Dayı), Abdi Aslan (Bodi'nin Abdi) ve dalış eğitmeni, araştırmacı Gökçer Karaağaç'ın konuk olacağı "Marmaris'te Süngercilik Tarihi" oturumunda Marmaris'in kaybolan mesleği süngerciliğe dair anılar paylaşılacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Pentagon'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze tepkisi
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        Gazze'de cami bombalandı! Ölü ve yaralılar var
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        İsrail Gazze'de hastane vurdu!
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Perakende güvenli liman mı?
        Perakende güvenli liman mı?
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Biden'dan Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin açıklama
        Mahalleyi istila ettiler!
        Mahalleyi istila ettiler!
        Messi'den yeni rekor!
        Messi'den yeni rekor!
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Bakan Fidan'dan garantörlük açıklaması
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Gazze için 3 günlük yas ilan edilecek
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Netanyahu Biden'ı sarılarak karşıladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Konsolosluk önündeki gösteride 43'ü polis 63 kişi yaralandı
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu o bakıcıyı buldu
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Bahis soruşturmasında flaş itiraflar!
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ünlülerden hastane saldırısına tepki
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Ayda 10'ar bin lira gönderdi
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        Borsaya büyüğün de büyüğü geliyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Marmaris'te 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Muğla'da protesto edildi
        İsrail'in Gazze'deki hastaneye saldırısı Muğla'da protesto edildi
        Muğla'da kanala düşen otomobildeki iki kişi yaralandı
        Muğla'da kanala düşen otomobildeki iki kişi yaralandı
        Fethiye'de 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        Fethiye'de 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali başladı
        TUI Junior Academy Türkiye Projesi'nin birinci yıl eğitimleri tamamlandı
        TUI Junior Academy Türkiye Projesi'nin birinci yıl eğitimleri tamamlandı
        Yelkende "The Bodrum Cup"ın Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı
        Yelkende "The Bodrum Cup"ın Metro Bodrum-Çökertme etabı başladı