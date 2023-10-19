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        Tekerlekli sandalye teniste hedef dünyanın en iyisi olabilmek

        ALİ BALLI - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, tekerlekli sandalye teniste, dünyanın en iyisinin Türkiye'den çıkacağına inançlarının sonsuz olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:02 Güncelleme: 19.10.2023 - 11:02
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        Tekerlekli sandalye teniste hedef dünyanın en iyisi olabilmek
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        ALİ BALLI - Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, tekerlekli sandalye teniste, dünyanın en iyisinin Türkiye'den çıkacağına inançlarının sonsuz olduğunu bildirdi.

        Durmuş, Muğla'nın Bodrum İlçesinde düzenlenen Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvada özellikle olimpiyat kotasını zorlayan sporcuların yer aldığını ve birlikte keyifli bir hafta geçireceklerini söyledi.

        Türkiye'nin her bir noktasında tenisin oynanabileceğini bu turnuvada da gösterdiklerini dile getiren Durmuş, sporcuların dünyanın en iyileri olmak için yarıştığını dile getirdi.

        Tekerlekli Sandalye Tenis branşında olimpiyat kotasını zorlayan üç sporcunun olduğuna dikkati çeken Durmuş, "Geçtiğimiz aylarda milli sporcu Ahmet Kaplan teklerde Avrupa üçüncüsü oldu. Milli sporcu Uğur Altınel ve Ahmet Kaplan çiftlerde quad kategorisinde ikinci oldular. Avrupa teniste lider kıta, öyleyse biz Avrupa'nın en iyileri arasındaysak dünyanın da en iyileri arasındayız. Olimpiyatı zorlayan bu sporcularımız inşallah 2024 Paris'te yerlerini alacaklar diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        - "Sporcularımız başarılı sonuçlar elde ediyor"

        Türkiye'de tenis sporuna olan ilginin giderek büyüdüğüne işaret eden Cengiz Durmuş, şöyle konuştu:

        "Tenisin her gün gelişen, çığ gibi büyüyen gittikçe de ilgi gören bir branş olduğunu görüyoruz. Buna göre de birçok tesisleşme ve turnuvayla hazırlık yapıyoruz. Dünyanın en iyileri arasında yer alabilmek, en iyileri olabilmek için turnuvaların olması gerekiyor. En fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkelerden bir tanesiyiz. Şu anda bile dünyanın birçok yerinde yarışan sporcularımız başarılı sonuçlar elde ediyor. Her aşamada, her yerde başarılı sporcularımızın oynadığı ulusal ve uluslararası turnuvalarda, genç yaş kategorileriyle büyüklere hazırlık aşamasında çalıştığımız bir dönem geçiriyoruz. Yaptığımız her şey bir ilk oluyor. Hedefimiz olan dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirme stratejilerini devam ettireceğiz. Dünyanın en iyisi bir gün Türkiye'den çıkacak. Buna inancımız sonsuz. Hedeflerimiz olan dünyanın en iyi sporcusunu yetiştirme arzusunda ve düşüncesinde yapmış olduğumuz stratejileri devam ettireceğiz."

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