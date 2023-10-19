Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Yolcu gemisi "Seabourn Encore" Marmaris Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı "Seabourn Encore​​​​​​​" isimli kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 11:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yolcu gemisi "Seabourn Encore" Marmaris Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahama bayraklı "Seabourn Encore​​​​​​​" isimli kruvaziyer, çıktığı tur kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 210 metre uzunluğundaki dev gemide, çoğu ABD'li ve İngiliz 560 yolcu ile 440 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, şehir merkezini ve tarihi alanları gezdi. Bazı turistler Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde zaman geçirdi, bazıları da Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

        Çıktığı tur kapsamında Girit Adası'nda gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Muğla'nın bir diğer turistik ilçesi Bodrum'a hareket edeceği öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        NATO toplantısında itidal çağrısı
        NATO toplantısında itidal çağrısı
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Biden'a savaş hukuku sorusu: Yanıt vermedi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        Gazze için bayraklar yarıya indirildi
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        ABD'den İsrail'e Hizbullah uyarısı
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        İsrail Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedefleri vurdu
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Gazze'deki saldırıya dünya çapında protesto!
        Bu vahşeti durdurun II
        Bu vahşeti durdurun II
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Çatışmalar sürüyor: "İsrail saldırıdan sorumlu değil"
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
        2 günlük yağışın ardından barajlarda son durum!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Gram altında yeni rekor
        Gram altında yeni rekor
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        O kentimizde kar kalınlığı 15 santime ulaştı!
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        'Rocky'nin kayınçosu hayatını kaybetti
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Nişan dönüşü katliam gibi kaza! Ölü sayısı 5'e çıktı! Bir aile yok oldu!
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        Antalya-Mersin kıyılarında keşfedildi
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        14 bin çalışanını işten çıkaracak
        "Onları kandırdığımı düşündüler"
        "Onları kandırdığımı düşündüler"

        Benzer Haberler

        Fethiyespor geç açıldı
        Fethiyespor geç açıldı
        Çağdaş Bodrum'un ilk amacı kalıcı olmak
        Çağdaş Bodrum'un ilk amacı kalıcı olmak
        Tekerlekli sandalye teniste hedef dünyanın en iyisi olabilmek
        Tekerlekli sandalye teniste hedef dünyanın en iyisi olabilmek
        Bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlayan yaşlı kadına Bakan Bak, bisik...
        Bisikletçileri gördüğünde dua edip alkışlayan yaşlı kadına Bakan Bak, bisik...
        Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 29 düzensiz göçmen yakalandı, 42 göçmen kurtarıldı
        "Muğla Tiyatro Festivali" 31 Ekim'de başlayacak
        "Muğla Tiyatro Festivali" 31 Ekim'de başlayacak