Kaymakam Nurullah Kaya, şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçede yaşayan şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçede yaşayan şehit ailesi ve gazileri ziyaret etti.

Kaya, 2003 yılında İstanbul Taksim'de İngiltere Konsolosluğu'na yapılan bombalı saldırıda şehit olan Hülya Dönmez'in annesi Fatma Dönmez ve kardeşi Fatih Dönmez'i evlerinde ziyaret etti.

Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirten Kaya, kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirmek için hazır olduklarını söyledi.

Şehit ailesi de Kaymakam Kaya'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaymakam Kaya daha sonra Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliği'ni ziyaret ederek Başkan Azmi Özkan ve gazilerle bir süre sohbet edip hal ve hatırlarını sordu.