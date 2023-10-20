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        SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu öncesi prova yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 Ekim'de yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:18
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        SOLOTÜRK Bodrum semalarında gösteri uçuşu öncesi prova yaptı
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        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 Ekim'de yapacağı gösteri öncesi prova uçuşu yaptı.

        Bodrum semalarında gerçekleştirilen prova uçuşunda pilotlar, Bodrum Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi ve tarihi değirmenler üzerinden alçak uçuş yaptı.

        Vatandaşlar prova uçuşunu Kıbrıs Şehitleri Caddesi başta olmak üzere kentin birçok bölgesinden takip ederek cep telefonlarıyla kaydetti.

        Gösteri uçuşunun 22 Ekim pazar günü 14.00'te Bodrum'un Kumbahçe açıklarında gerçekleştirileceği öğrenildi.

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