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        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 20.10.2023 - 16:34
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        Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki gerçekleştirilen Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başladı.

        Cumhuriyetin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Muğla Çevre Koruma Vakfı (MUÇEV), Beach Of Lagoon ile Ölüdeniz'deki turizm şirketleri ve su sporları merkezleri iş birliğinde düzenlenen etkinlikte, dünya rekortmeni milli sporcu Devrim Cenk Ulusoy, Ölüdeniz açıklarında dalış yaptı.

        Devrim Cenk Ulusoy, masterlar kategorisinde sabit ağırlıkta paletsiz 72 metreye 2,5 dakikada başarılı bir dalış gerçekleştirdi.

        Ulusoy, basın mensuplarına, yaşadığı talihsizlik nedeniyle 11 yıldır dalışa ara vermek zorunda kaldığını söyledi.

        Son 2 yıldır dalışa geri döndüğünü ve antrenmanlara başladığını anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:

        "Bu yıl son bir aydır verimli bir çalışma yaptım. Dünya rekorları üzerinde dereceler yapmaya başladım. 50 yaşındayım ve 50 yaşında ben dönebiliyorsam 50 yaşında herkes dönebilir. Burada gerçekleştirdiğim paletsiz branş, dünyanın en zor branşı. Bu branşın Türkiye rekoru 69 metre. Bugün 70 metreye dalacaktım ipi fazla saldığımız için 72 metreye daldım ve dünya rekoru derecesi geldi. Yarın 75 metreye dalıp dünya rekorunu resmileştireceğiz. Böylece yeni Türkiye rekoru da gelmiş olacak."

        Etkinlik, 22 Ekim'de sona erecek.

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