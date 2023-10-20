23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali sürüyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, gösterilerle devam etti.

Fethiye Belediyesinin öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen festivalin üçüncü gününde, base jump (serbest düşüş), wingsuit (yarasa adam uçuşu) ve akrobasi gösterileri izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı.

Pilotların gökyüzünde yaptığı gösteriler, aksiyon kameralarınca kaydedildi.

Etkinliğe, Çekya'dan katılan ve gökyüzünde akrobasi gösterisi yapan Natalie Fulinova, geçen yıl da festivalde yer aldığını söyledi.

Babadağ'ın yüksekliğiyle manzarasının güzel olduğunu aktaran Fulinova, "Adrenalin ve eğlence dolu bir etkinlik oluyor. Çok eğleniyoruz." diye konuştu.

Festival, 22 Ekim'de sona erecek.