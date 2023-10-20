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        Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası yarışları Köyceğiz'de yapıldı

        Türkiye Kano Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası ve Milli Takım Test Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 17:03 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:29
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        Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası yarışları Köyceğiz'de yapıldı
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        Türkiye Kano Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası ve Milli Takım Test Yarışları, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tamamlandı.

        Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki 200, 500 ve 2 bin metrelik parkurlarda düzenlenen yarışlara katılan 21 takımdan 105 sporcu, iki gün boyunca dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Durgunsu Kano Cumhuriyet Kupası'nda birinci Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ikinci Çarşamba Belediyesi Spor Kulübü, üçüncü Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü oldu.

        Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, İlçe Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ve protokol üyeleri, dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını verdi.

        Kano Federasyonu Başkanı Kabakçı, AA muhabirine, ilk gün 200 metre, 500 metre yarışlarıyla ikinci gün 2 bin metre yarışlarıyla Cumhuriyet Kupası ve aday milli takım test yarışlarını tamamladıklarını söyledi.

        Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Kabakçı, "200 metre ve 500 metrede yarışlar kıyasıya mücadeleyle geçti. Bazı sporcularımızın dereceleri zaten iyiydi ama sürpriz sporcularımız aradan çıktı. İnşallah bu sporcularımız da sezon içerisinde milli takım kamplarında daha iyi noktalara getireceğiz." dedi.

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