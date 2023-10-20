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        Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 15 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salındaki 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 15 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 20:58 Güncelleme: 20.10.2023 - 21:01
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        Muğla açıklarında 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 15 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salındaki 66 düzensiz göçmen kurtarıldı, 15 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında lastik bot ve can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemi ve botları yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Marmaris açıklarında lastik botta 39, Datça açıklarında lastik bot ve can salında 27 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Datça açıklarında hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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