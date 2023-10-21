Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında yaklaşık 220 kanocu kürek çekti

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 100. Yıl" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.10.2023 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Cumhuriyet'in 100. yılında yaklaşık 220 kanocu kürek çekti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla, Muğla'nın "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Köyceğiz'de "Kano Fest 100. Yıl" etkinliği düzenlendi.

        Köyceğiz Spor Kulübü organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli illerden, paddle board (kürek sörfü), deniz kayağı ve kanolarıyla gelen yaklaşık 220 deniz tutkunu, ilk etap için dünyaca ünlü Kaya Mezarları önünde toplandı. Katılımcılar, Ortaca'nın Dalyan kanalında sazlıkların arasında kürek çekerek İztuzu sahiline ulaştı.

        Kano tutkunları etkinliğin ikinci etabında ise Köyceğiz Gölü'nün Karabatak mevkisinden başlayarak Mantık Burnu'na kürek çekti.

        Organizasyona, dört denizi kürek çekerek geçen kano gezgini Şenol Özdemir de katıldı.

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılar nedeniyle etkinlikte müzik yayını yapılmadı. Kanocuların göl ve kanaldan geçişleri sırasında Köyceğiz Dalyan Jandarma Bot Komutanlığı ve sağlık ekipleri de güvenlik tedbiri aldı.

        Organizasyon Koordinatörü Emre Karataş, AA muhabirine, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinliğine 90 paddle board, 60 deniz kayağı ve kano ile yaklaşık 220 kişinin katılım sağladığını ifade etti.

        Karataş, "Bugün Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanalında, Milli Mücadele şehitlerimiz, deniz şehitlerimiz, Milli Mücadele'de denizden destek veren şehitlerimiz için kürek çekiyoruz. Gelecek yıl hedefimiz 500, ondan sonra bin kişi. Asıl büyük hedefimiz uluslararası alanda bunu gerçekleştirmek. Dünyanın her yerinden deniz kayağı, paddle board sevdalılarını Köyceğiz ve Dalyan kanalında misafir etmek istiyoruz. Türkiye'nin en güzel parkurunda dünyadan ve Türkiye'nin her yerinden misafirlerimizle kürek çekmek istiyoruz." diye konuştu.

        Şenol Özdemir ise Cumhuriyet'in 100. yılında güzel bir etkinlik olduğunu ifade ederek, "Emeği geçenlere ve katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Atatürk ve silah arkadaşlarını, böyle güzel bir ülke bıraktıkları için minnet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

        Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen İlker ve Derya Kıyak çifti de organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Öğle yemeği zehirledi! 454 işçi hastanelik oldu!
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        Ev sahibi kiracısını vurdu
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        31 kişiye mezar olan rezidansın bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Bodrum´da 2 baraj kurudu, bazı mahallerde vatandaşlar 10 gündür susuz
        Bodrum´da 2 baraj kurudu, bazı mahallerde vatandaşlar 10 gündür susuz
        Çağdaş Bodrum Spor - Darüşşaka Lassa: 89-73
        Çağdaş Bodrum Spor - Darüşşaka Lassa: 89-73
        Dalaman Tiyatro Günleri başladı
        Dalaman Tiyatro Günleri başladı
        2 yavru kediyi keserek öldüren şüpheli: Kasaplık yaptığımız için işi profes...
        2 yavru kediyi keserek öldüren şüpheli: Kasaplık yaptığımız için işi profes...
        Fethiyespor gurbette puan avında
        Fethiyespor gurbette puan avında
        Bodrum FK evinde oynayacak
        Bodrum FK evinde oynayacak