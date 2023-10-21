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        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 20:47 Güncelleme: 21.10.2023 - 20:52
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        Muğla açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 25 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Datça açıklarındaki lastik botta 24 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Hareket halindeki bir lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Lastik botta göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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