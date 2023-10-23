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        Babadağ'dan köpeğiyle yamaç paraşütü atlayışı yaptı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde pilot Yasin Oflaz, köpeğiyle Babadağ'dan yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 23.10.2023 - 16:48
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        Babadağ'dan köpeğiyle yamaç paraşütü atlayışı yaptı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde pilot Yasin Oflaz, köpeğiyle Babadağ'dan yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi.

        Yaklaşık 4 yıldır uçuş yapan Oflaz, farklı bir deneyim yaşamak için "Badem" isimli köpeğiyle uçuş yapmaya karar verdi.

        Oflaz, Babadağ'ın 1700 metre pistindeki hazırlıkların ardından köpeğini yamaç paraşütünün yolcu kabinine bağlayarak atlayış yaptı.

        Yaklaşık 45 dakika köpeğiyle gökyüzünde süzülen Oflaz, sorunsuz şekilde iniş yaptı.

        Aksiyon kamerasıyla kaydedilen atlayışta, köpeğin rahat tavırları dikkati çekti.

        Oflaz, Babadağ'ın yüksekliği ve manzarasıyla yamaç paraşütü için en güzel nokta olduğunu söyledi.

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