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        34. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 17:38 Güncelleme: 23.10.2023 - 17:38
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        34. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası'na doğru
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 34'üncüsü düzenlenecek Marmaris Uluslararası Yarış Haftası, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        Marmaris Uluslararası Yat Kulübünden (MIYC) yapılan açıklamada, 34 yıldır aralıksız düzenlenen yarışın, Doğu Akdeniz'in en yüksek katılımlı yelkenli yat yarışı olduğu belirtildi.

        Yarış haftasının bugüne kadar yaklaşık 30 ülkeden binlerce yelkenciyi konuk ettiği vurgulanan açıklamada, bu yıl yarış haftasına Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İspanya, Bulgaristan, Kazakistan, Moldova, Letonya, Belarus, Rusya, Ukrayna, ABD, Romanya, İngiltere, Yunanistan ve Karadağ'dan 1000 yelkencinin 110 tekneyle kayıt yaptırdığı kaydedildi.

        Açıklamada, Marmaris'te turizm sezonunun son günlerinde, sosyal ve ekonomik çok önemli katkıları olan etkinliğin gelişmesi için herkesin desteğinin gerektiği belirtilerek, sponsorlar Setur Marinaları, Netsel Marina ve Marmaris Belediyesine teşekkür edildi.

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