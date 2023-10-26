Marmaris'te Cumhuriyet koşusu düzenlendi
Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Marmaris'te "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.
Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Marmaris'te "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.
Etkinliğe minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde 300 öğrenci katıldı.
Atatürk Caddesi Ketenci Kavşağı'nda başlayan koşu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara öğrenci arkadaşları destek verdi.
Etkinliğe Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel ile beden eğitimi öğretmenleri ve velilerde katıldı.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek.