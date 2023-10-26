Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te Cumhuriyet koşusu düzenlendi

        Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Marmaris'te "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:15 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te Cumhuriyet koşusu düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle Marmaris'te "100. Yıl Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

        Etkinliğe minik kızlar, minik erkekler, küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç kızlar ve genç erkekler kategorilerinde 300 öğrenci katıldı.

        Atatürk Caddesi Ketenci Kavşağı'nda başlayan koşu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

        Ellerinde Türk bayraklarıyla sporculara öğrenci arkadaşları destek verdi.

        Etkinliğe Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cem Tuncel ile beden eğitimi öğretmenleri ve velilerde katıldı.

        Dereceye giren öğrencilere ödülleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde verilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        "Sosyal medya fenomeni tarafından 15 milyon lira dolandırıldım!"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        ABD'de 3 bölgede silahlı saldırı! Çok sayıda kişi öldü!
        AYM’den ek gösterge kararı
        AYM’den ek gösterge kararı
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        KYK yurdunda asansör kazası: 1 öğrenci öldü
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        "Bizi fazla akıl bu noktaya getirdi, elimizi vicdanımıza koymamız lazım"
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        Milli Takım'ın miladı
        Milli Takım'ın miladı

        Benzer Haberler

        Bodrum´da 49 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum´da 49 kaçak göçmen yakalandı
        Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan: Hedefim sıradaki maçı kazanma...
        Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan: Hedefim sıradaki maçı kazanma...
        Fethiye'de öğrencilerden su altı, hava ve karada 100. yıl kutlaması
        Fethiye'de öğrencilerden su altı, hava ve karada 100. yıl kutlaması
        Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda senfonik destan sahnelendi
        Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda senfonik destan sahnelendi
        Bodrum'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Bodrum'da 49 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 2 düzensiz göçmen yakalandı
        Fethiye açıklarında 2 düzensiz göçmen yakalandı