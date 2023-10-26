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        Yolcu gemisi "Mein Schiff 5" ikinci kez rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi

        Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 14:18
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        Yolcu gemisi "Mein Schiff 5" ikinci kez rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi
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        Malta bayraklı "Mein Schiff 5" isimli kruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

        Çıktığı tur kapsamında Limasol Limanı'nı ziyaret eden dev yolcu gemisi, daha sonra rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi.

        Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan 296 metre uzunluğundaki gemide, çoğu Alman 2 bin 646 yolcu ile 938 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılarak şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

        Bazı turistler de ilçeyi toplu halde bisiklet turu yaparak gezmeyi tercih etti.

        Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        "Mein Schiff 5"in Marmaris ziyaretinin planlı olmadığı belirtildi.

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