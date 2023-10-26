Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de antik tiyatroda sahnelenen senfonik destanı 3 bin kişi izledi

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destanı yaklaşık 3 bin kişinin izlediğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 15:19 Güncelleme: 26.10.2023 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de antik tiyatroda sahnelenen senfonik destanı 3 bin kişi izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destanı yaklaşık 3 bin kişinin izlediğini bildirdi.

        Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, gazetecilere, restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl tekrar ziyarete açılan Telmessos Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyet'in 100. yılını anlamlı şekilde kutladıklarını söyledi.

        Bu etkinliklerden birinin de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna yazılan "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destanın sahnelenmesi olduğunu ifade eden Çıralı, eserde Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurma kararlılığı ve kuruluş sürecinin anlatıldığını belirtti.

        - Tarihi tiyatro doldu

        Senfonik destanın büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Çıralı, "Tarihi tiyatro etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı. Bizi, tam 100 yıl önce işgal karanlığından çekip çıkaran Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun. Bize ışık oldular, Cumhuriyet'i bize armağan ettiler. Onların yaktığı bu ışığı sonsuza kadar sürdürmek de bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

        Şef Prof. Dr. Burak Tüzün'ün yönettiği senfonik orkestranın dramatik anlatıya özgün bestelerin yanı sıra "Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gelem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet" gibi bilinen eserlere de eşlik ettiğini aktaran Çıralı, etkinliğe katılan vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla coşku yaşadığını kaydetti.

        - Eser hakkında

        Özgün müziklerini Şef Musa Göçmen'in bestelediği, metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eseri, Şef Prof. Dr. Burak Tüzün yönetti.

        Roma döneminde inşa edilen ve dünyanın deniz kıyısına yakınlığı ile ender tiyatrolarından birisi olarak kabul edilen Telmessos tiyatrosunun tarihi atmosferinde sahnelenen eserde, cumhuriyet fikrinin Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatılıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Emekli astsubay eşini öldürdü! Çocukların önünde vahşet!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Dilan Polat ve Engin Polat’ın işyerlerinde arama yapılıyor!
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        Boğazda 100 gemi ile geçit töreni yapılacak
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        Yüzbaşı İlhan Durupınar keşfetmişti... Ağrı Dağı'ndaki gizem çözülüyor!
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        İstanbul'da ev almak için kaç kilo banknot gerekiyor?
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!

        Benzer Haberler

        Muğla'da Atatürk'ün sevdiği yemekler öğrencilere servis edildi
        Muğla'da Atatürk'ün sevdiği yemekler öğrencilere servis edildi
        Yolcu gemisi "Mein Schiff 5" ikinci kez rotasını İsrail yerine Marmaris'e ç...
        Yolcu gemisi "Mein Schiff 5" ikinci kez rotasını İsrail yerine Marmaris'e ç...
        Marmaris'te Cumhuriyet koşusu düzenlendi
        Marmaris'te Cumhuriyet koşusu düzenlendi
        Bodrum´da 49 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum´da 49 kaçak göçmen yakalandı
        Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan: Hedefim sıradaki maçı kazanma...
        Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan: Hedefim sıradaki maçı kazanma...
        Fethiye'de öğrencilerden su altı, hava ve karada 100. yıl kutlaması
        Fethiye'de öğrencilerden su altı, hava ve karada 100. yıl kutlaması