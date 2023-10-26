Fethiye'de antik tiyatroda sahnelenen senfonik destanı 3 bin kişi izledi Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destanı yaklaşık 3 bin kişinin izlediğini bildirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, Telmessos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenen "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destanı yaklaşık 3 bin kişinin izlediğini bildirdi.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Başkanı Osman Çıralı, gazetecilere, restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl tekrar ziyarete açılan Telmessos Antik Tiyatrosu'nda Cumhuriyet'in 100. yılını anlamlı şekilde kutladıklarını söyledi.

Bu etkinliklerden birinin de Cumhuriyet'in 100'üncü yılı onuruna yazılan "19'dan Çok Önce, 23'ten Sonsuza" adlı senfonik destanın sahnelenmesi olduğunu ifade eden Çıralı, eserde Kurtuluş Savaşı yıllarından itibaren Atatürk'ün Cumhuriyet'i kurma kararlılığı ve kuruluş sürecinin anlatıldığını belirtti.

- Tarihi tiyatro doldu

Senfonik destanın büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Çıralı, "Tarihi tiyatro etkinlikte yaklaşık 3 bin kişiyi ağırladı. Bizi, tam 100 yıl önce işgal karanlığından çekip çıkaran Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükranla anıyoruz, ruhları şad olsun. Bize ışık oldular, Cumhuriyet'i bize armağan ettiler. Onların yaktığı bu ışığı sonsuza kadar sürdürmek de bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Şef Prof. Dr. Burak Tüzün'ün yönettiği senfonik orkestranın dramatik anlatıya özgün bestelerin yanı sıra "Bülbülüm Altın Kafeste, İzmir'in Kavakları, Bu Gece Gelem Size Yar, Kimseye Etmem Şikayet" gibi bilinen eserlere de eşlik ettiğini aktaran Çıralı, etkinliğe katılan vatandaşların ellerindeki Türk bayraklarıyla coşku yaşadığını kaydetti.

- Eser hakkında

Özgün müziklerini Şef Musa Göçmen'in bestelediği, metnini Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve müzisyen Boğaçhan Sözmen'in kaleme aldığı eseri, Şef Prof. Dr. Burak Tüzün yönetti.

Roma döneminde inşa edilen ve dünyanın deniz kıyısına yakınlığı ile ender tiyatrolarından birisi olarak kabul edilen Telmessos tiyatrosunun tarihi atmosferinde sahnelenen eserde, cumhuriyet fikrinin Gazi Mustafa Kemal'in zihninde 1919'dan çok önce oluştuğu ve 1923'ten sonsuza kadar uzanacağı, destansı dille ve dönemin şahitlerinin anılarından yola çıkılarak anlatılıyor.