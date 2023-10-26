Bodrum'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ölü caretta caretta sahile vurdu.
Göltürkbükü Mahallesi sahilinde bir deniz kaplumbağasının hareketsiz halde durduğunu görenler, yanına gittiklerinde kaplumbağanın öldüğünü fark etti.
İhbarın ardından bölgeye Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekipler, kepçe yardımıyla ölü kaplumbağayı kamyonete yükledi.
Neden öldüğü henüz bilinmeyen caretta caretta uygun bir yere gömülmek üzere bölgeden alındı.