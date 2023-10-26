Bodrum'da öğrenci ve öğretmenler "100. Yıl Cumhuriyet" marşını seslendirdi Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, söz ve müziği okulun müzik öğretmenine ait "100. Yıl Cumhuriyet" marşını seslendirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde öğrenci ve öğretmenler, söz ve müziği okulun müzik öğretmenine ait "100. Yıl Cumhuriyet" marşını seslendirdi.

Kerem Aydınlar Ortaokulu müzik öğretmeni Hüseyin Turgay Kutluğ tarafından, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla marş bestelendi.

Okulun 19 öğretmen ve 23 öğrencisince seslendirilen, söz ve müziği Kutluğ'a ait marş için bir de klip hazırlandı.

"Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nin bir bölümünün öğrenci tarafından okunmasıyla başlayan klipte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatından kesitler de yer aldı.

Klip için koreografi yapan 100 öğrenci Türk bayrağı açarak "100" rakamı oluşturdu. Bu anlar dronla görüntülendi.