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        Fethiye Körfezi'nde kuru yük gemisindeki patlamada 4 kişi yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında demirli kuru yük gemisindeki patlamada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 17:21 Güncelleme: 26.10.2023 - 17:21
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        Fethiye Körfezi'nde kuru yük gemisindeki patlamada 4 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında demirli kuru yük gemisindeki patlamada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Fethiye Körfezi'nde Şövalye Adası önlerinde demirli Serenity Ac isimli 75 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile deniz polisi ekipleri sevk edildi.

        Patlamada yaralanan 4 kişi Sahil Güvenlik botuyla Fethiye Limanı'nda bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

        İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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