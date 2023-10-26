Muğla'da "Cumhuriyetin ışığında 100'üncü yıl sergisi" ve "Cumhuriyet kadınları defilesi" Muğla'nın Menteşe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Cumhuriyetin ışığında 100'üncü yıl sergisi" ve "Cumhuriyet kadınları defilesi" gerçekleştirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Cumhuriyetin ışığında 100'üncü yıl sergisi" ve "Cumhuriyet kadınları defilesi" gerçekleştirildi.

Sınırsızlık Meydanı'nda düzenlenen program kapsamında, kentteki çeşitli kurumların stantları açıldı.

Stantlarda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 112 ve UMKE ekipleri tarafından geçmiş yıllarda kullanılan ekipmanlar da sergilendi.

Etkinlikte alana getirilen yerli otomobiller TOGG ve Anadol vatandaşlardan ilgi gördü.

Burada konuşan Vali İdris Akbıyık, tüm ülkede Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri düzenlendiğini söyledi.

Cumhuriyetin ilelebet yaşayacağına vurgu yapan Akbıyık, "Ülkemiz daha ilerilere gidecek. Tüm dünyanın, Gazze'nin, Filistin'in ümidi olmaya, tüm coğrafyada gücüyle, kuvvetiyle, varlığıyla bölgemizde barışın, insanlığın temsilcisi olmaya devam edecektir." dedi.

- "Asırlık tezgahlarda 100. yıl dokuması"

Programda, Yeşilyurt Mahallesinde Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel asırlık tezgahlarda dokunan kırmızı beyaz "100. Yıl" kumaşı büyük ilgi gördü.

Dokuma ustası Zeynep Karacan, AA muhabirine, stantlarının ilgi gördüğünü, 100'üncü yıla özel pamuklu bir dokuma yaptıklarını söyledi.

Stantları gezen protokol üyeleri, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Cumhuriyet kadınları" defilesini izledi.