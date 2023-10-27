Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Omurilik felçli milli tenisçi Ebru Sulak'ın hayali, engelli çocukları sporla tanıştırmak:

        ALİ BALLI - Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncusu 43 yaşındaki Ebru Sulak'ın hayali, engelli çocukların spor yapmasını sağlamak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Omurilik felçli milli tenisçi Ebru Sulak'ın hayali, engelli çocukları sporla tanıştırmak:
        ABONE OL
        ABONE OL

        ALİ BALLI - Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı oyuncusu 43 yaşındaki Ebru Sulak'ın hayali, engelli çocukların spor yapmasını sağlamak.

        Çubuklu Tenis Kulübünün milli sporcusu olarak İstanbul'da yaşamını sürdüren bir çocuk annesi Sulak, 2001'de balkondan düşmesi sonucu omurilik felci oldu. Uzun süre gördüğü tedavilere rağmen yeniden ayağa kalkamayacağını öğrenen Sulak, bu duruma çok üzülse de yaşama azmini hiç yitirmedi.

        Spora ilk olarak 2009'da golfle başlayan milli sporcu, bir yıl ilgilendiği bu branşın ardından "kalbimde yatan spor" olarak nitelendirdiği tenise geçti.

        Tenisle adeta bütünleşen Ebru Sulak, kortlarda rakiplerine karşı mücadele veriyor. Başarılı sporcu, 2010-2020 yılları arasında uluslararası müsabakalara da katılırken, yaşanan Kovid-19 salgın dönemi ve ardından da sponsor bulamaması nedeniyle yurt dışındaki organizasyonlara gidemedi.

        Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği son sınıf öğrencisi olan Sulak, bir gün bu branşı bırakması gerekirse, eğitimin önemli olduğunu düşünüp okulunu da tamamlamaya çalışıyor.

        Bodrum ilçesinde Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye 100. Yıl Tenis Turnuvası'nın çift kadınlar kategorisinde birincilik elde eden Sulak, AA muhabirine, 2010'dan bu yana tenis oynadığını söyledi.

        Sulak, tekrar yürüme şansı olmadığını fark ettikten sonra sadece elindekinin değerini bilip daha kötü olmamak için var olan sağlık durumunu korumaya çalıştığını belirterek, haftanın 2-3 günü de fizik tedaviye devam ettiğini dile getirdi.

        - "Yine ülkemi başarıyla temsil etmeyi gönülden istiyorum"

        Tenisin hayatında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan başarılı sporcu, 2020'de salgın döneminde spora ara verdiğini, daha sonrasında bebeğinin olduğunu kaydetti.

        Yaklaşık 2 yıl aradan sonra tekrar geri döndüğünü ifade eden Sulak, "Klasman turnuvaları, Türkiye şampiyonları gibi ülkemizde gerçekleştirilen turnuvalara katılım sağladım. Sponsor bulamadığımız için şu anda yurt dışı biraz uzak görünüyor. Eğer sponsorluk bulursak, yurt dışında yine ülkemi başarıyla temsil etmeyi gönülden istiyorum." açıklamasında bulundu.

        "Bu spor; çoğu engelli arkadaşım evinden dışarı çıkamazken benim yurt dışında ülkemi temsil etmeme, kimsenin yardımına ihtiyacım olmadan bağımsız şekilde sandalyemi sürüp İstanbul şartlarında çok güçlü şekilde hayatımı devam ettirmeme olanak sağladı." diyen Sulak, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Eğer bacaklarımı kullanamıyorsam, güçlü kollara ihtiyacım var. O nedenle spor hayatımda çok önemli bir faktör oldu. En büyük hedeflerimden birisi, hiçbir spor yapmayan engelli çocukları spora yönlendirerek onların hayatına anlam katmak. Onun için mücadeleme devam ediyorum. Sporun bir şekilde engellilerin hayatını değiştirecek bir olgu olduğunu biliyorum. Onun için de hep hayatımın içinde. Diğer engelli arkadaşlarımı gördüğümde, güçlü karakterlerinden dolayı mutlu oluyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Üniversite öğrencisinin öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Üniversite öğrencisinin öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        Nişanlısının yüzüne kimyasal madde atmıştı! Hakim acımadı!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Deprem bölgesinde 'Cumhuriyet Seferberliği'
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Polis çevirmesinde taksicinin boğazına bıçak dayadı!
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Taraftar otele geldi, Burak Yılmaz sakinleştirdi
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        Yalova'da villa inşaatı kazısında bulundu
        As bayrakları as!
        As bayrakları as!
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        ABD'de silahlı saldırgan aranıyor!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        TCMB'den sadeleşme düzenlemeleri
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Fethiyespor'un konuğu İskenderun
        Fethiyespor'un konuğu İskenderun
        Çağdaş Bodrum'da Mehmet Göktürk Aslan ile yollar ayrıldı
        Çağdaş Bodrum'da Mehmet Göktürk Aslan ile yollar ayrıldı
        Bodrum FK çıkışını sürdürme peşinde
        Bodrum FK çıkışını sürdürme peşinde
        Muğla'da "Cumhuriyetin ışığında 100'üncü yıl sergisi" ve "Cumhuriyet kadınl...
        Muğla'da "Cumhuriyetin ışığında 100'üncü yıl sergisi" ve "Cumhuriyet kadınl...
        Fethiye Körfezi'nde kuru yük gemisindeki patlamada 4 kişi yaralandı
        Fethiye Körfezi'nde kuru yük gemisindeki patlamada 4 kişi yaralandı
        Bodrum'da öğrenci ve öğretmenler "100. Yıl Cumhuriyet" marşını seslendirdi
        Bodrum'da öğrenci ve öğretmenler "100. Yıl Cumhuriyet" marşını seslendirdi