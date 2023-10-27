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        Muğla'da "Cumhuriyeti Yaşatanlarla Buluşma" programı yapıldı

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Cumhuriyeti Yaşatanlarla Buluşma" programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:10 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:10
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        Muğla'da "Cumhuriyeti Yaşatanlarla Buluşma" programı yapıldı
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, "Cumhuriyeti Yaşatanlarla Buluşma" programında şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

        Menteşe ilçesinde bir restoranda düzenlenen programa eşi Sevim Akbıyık ile katılan Vali Akbıyık, burada şehit yakınları ve gazilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

        Programda konuşan Akbıyık, Cumhuriyetin 100. yıl dönümü vesilesiyle birlikte olmaktan mutlu olduklarını belirterek, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu söyledi.

        Şehit ailelerinin kendileri için en değerli varlıklar olduğuna anlatan Akbıyık, "Devlet olarak her zaman onların emrine amadeyiz. Bu Cumhuriyet için sizin yeriniz ayrı. Evlatlarınız Şehit olana kadar hiç şüphesiz sizin çocuklarınızdı ama şehit olduktan sonra Türk milletinin çocukları oldu. Şehitlik en yüce mertebe. Bu ülke şehitlerimizin, gazilerimizin sayesinde ve gözünü kırpmadan toprağa gidenlerin sayesinde ayakta." dedi.

        Akbıyık, Türkiye Cumhuriyetinin ilelebet payidar kalacağını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, dua etti.

        Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Süleyman Taşkesen ile siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

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