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        Çağdaş Bodrumspor Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor İnfo Yatırım maçına odaklandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında 29 Ekim Pazar günü Bursaspor İnfo Yatırım'a konuk olacak Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:33 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:33
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        Çağdaş Bodrumspor Erkek Basketbol Takımı, Bursaspor İnfo Yatırım maçına odaklandı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında 29 Ekim Pazar günü Bursaspor İnfo Yatırım'a konuk olacak Çağdaş Bodrumspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

        TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka öncesi açıklamalarda bulunan Çağdaş Bodrumspor'un başantrenörü Ender Arslan, lige zorlu bir fikstürle başladıklarını söyledi.

        Takımın ve oyuncularının motivasyonunun çok güçlü olduğunu belirten Arslan, "Geçtiğimiz hafta bizim için çok zor bir rakip olan Darüşşafaka maçını kazandık. İç sahada taraftarımızın da yarattığı güzel bir atmosferde güçlü rakibimizi yenmeyi başardık. Tabii öz güvenimiz açısından da çok iyi oldu." dedi.

        Ahmet Düverioğlu'nun takıma katılmasıyla daha da güçlü bir takıma sahip olduklarını vurgulayan Arslan, bu oyuncunun, geldiğinden beri takıma müthiş katkı verdiğini kaydetti.

        Oyuncularla ilgili bireysel yorum yapmayı çok fazla sevmediğine işaret eden Arslan, "Çünkü bu bir takım oyunu. Galibiyet tamamen takım savunmasıyla, takımın hücumda topu paylaşmasıyla, Ahmet'i doğru yerlerde topla buluşturmamızla ilgili. Bütün takımın gerçekten çok ciddi emeği var. Oyuncuların birbirine uyumu, idmanlarda gösterdikleri performanstan ben zaten sezon başından beri çok memnunum." diye konuştu.

        Öncelikli hedeflerinin hafta sonu oynayacakları maçı kazanmak olduğunu anlatan Arslan, takımının bu karşılaşmaya çok iyi hazırlandığını dile getirdi.

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