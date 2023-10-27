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        Marshall Adaları bayraklı gemiyle Bodrum'a 674 turist geldi

        "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 27.10.2023 - 14:01
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        Marshall Adaları bayraklı gemiyle Bodrum'a 674 turist geldi
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        "Seven Seas Splendor" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı.

        Rodos Limanı'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı 224 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na geldi. Gemide, çoğu ABD'li 674 yolcu ve 548 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanları gezdi. Bazı turistler de hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı.

        Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

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