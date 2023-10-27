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        Bodrum'da öğrenci ve öğretmenlerden "100. Yıl Türk Bayrağı" koreografisi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında, ilkokul ve lise öğrencilerinin oluşturduğu "100. Yıl Türk Bayrağı" koreografisi ilgi çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:24 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:24
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        Bodrum'da öğrenci ve öğretmenlerden "100. Yıl Türk Bayrağı" koreografisi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında, ilkokul ve lise öğrencilerinin oluşturduğu "100. Yıl Türk Bayrağı" koreografisi ilgi çekti.

        Umurça Ömer Akın İlkokulu'nda 350 öğrenci ve 22 öğretmen okul bahçesinde 100. yıl koreografisi oluşturdu.

        Bodrum Anadolu Lisesi'nde de 446 öğrenci ve öğretmenleri, okul bahçesinde 100. yıl koreografisi yaptı. Klip haline getirilen her iki gösteri, izleyenlerin beğenisini topladı.

        "100. Yıl Türk Bayrağı" koreografileri havadan dron ile de görüntülendi.

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