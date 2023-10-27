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        Muğla'da "100. Yıl Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı" açıldı

        Muğla'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 19:06 Güncelleme: 27.10.2023 - 19:06
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        Muğla'da "100. Yıl Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı" açıldı
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        Muğla'da, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 100. Yıl Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Menteşe ilçesinde kurulan laboratuvardan çiftçi kayıt sistemine kayıtlı 28 bin 673 çiftçinin faydalanabileceği belirtildi.

        Muğla Valiliği ile yapılan çiftçi katkılı "Toprak Analizi Projesi 2023" kapsamında bu yıl 378 lira olan analiz bedelinin 100 lirası çiftçiden, 278,5 lirası ise YİKOB desteğiyle karşılanacağı ifade edildi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yılında, 100. Yıl Toprak Bitki ve Sulama Suyu Laboratuvarı'nın açılışında bulunmaktan ve laboratuvar açılışının da bu haftaya denk gelmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

        Bilinçli tarım yapmak gerektiğini ifade eden Akbıyık, şöyle konuştu:

        "Anadan, babadan, atadan kalan yöntemleri artık bırakmamız gerekiyor. Muğla gerçekten sadece turizm kenti değil artık tarih ve kültür kenti olarak önemli uluslararası spor organizasyonlarını yaptığımız tarım kenti olarak bir marka. Bu laboratuvar çiftçilerimize büyük katkı yapacaktır. Nasıl insan doktora gittiğinde birtakım tahliller isteniyor, biz de daha çok üretmek, daha çok kazanmak, doğru gübre, doğru ilaç kullanmak için toprağın da suyun da yaprağın da bitkinin de analizini yapacağız. Bilinçli tarım yapacağız."

        AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz de laboratuvarın açılışının özellikle çiftçiler ve tarım için ciddi önem arz ettiğini, bilinçli ve verimli tarım için laboratuvarın önemli olduğunu kaydetti.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak da laboratuvarı, TÜİK verilerine göre ilde 2 milyon 49 bin 976 dekar tarım alanda yetiştiricilik yapan 28 bin 673 üreticiye hizmet vermesi için açtıklarını aktardı.

        Laboratuvarın 3 yıldır en büyük hayalleri olduğunu vurgulayan Saylak, şöyle konuştu:

        "Haziran 2023'te Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğünde atıl hale düşen analiz laboratuvarında gerekli makineleri, daire başkanlığının bizi bilgilendirmesiyle Muğla'ya getirdik. Cumhuriyetin 100. yılında laboratuvarı açmak için çalıştık. Laboratuvarın tüm inşaat işlerini hiç tanımadığımız bir hayırseverin üstlendi ve 100. yıla yetiştirildi. Türkiye Yüzyılına girerken Muğla tarımının ve üreticisinin önemli bir eksiğini daha gidermiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milas'ın Meşelik köyünde doğmuş bir köy çocuğu bugün burada il müdürlüğü görevindeyse bu cumhuriyetin eseridir. Rize'nin İyidere ilçesinde doğmuş Kadem Mete bey milletvekiliyse bu cumhuriyetin sayesindedir. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olduysa Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin eseridir. Yaşasın Cumhuriyet."

        10. Yıl Marşı ile başlayan etkinlik, 100. Yıl Marşı eşliğinde kurdele kesimiyle sona erdi.

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