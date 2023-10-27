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        Muğla'da kavgada bıçaklanan kişi öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:59 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:59
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        Muğla'da kavgada bıçaklanan kişi öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga sırasında bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

        Foça Mahallesi'ndeki bir otelin lojmanında H.A. (34) ile Y.Ç. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        H.A, bıçakla Y.Ç'yi ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Y.Ç. müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Katil zanlısı H.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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