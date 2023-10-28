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        Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:29
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        Fethiye'de Babadağ Ultra Maratonu başladı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Babadağ Ultra Maratonu başladı.

        Türkiye Atletizm Federasyonu, Fethiye Belediyesi, Babadağ Teleferik ile Babadağ Ultra Maratonu Organizasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte 15 ülkeden yaklaşık 400 sporcu 5 etapta mücadele ediyor.

        Organizasyon sorumlusu Serkan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin ilk gününde 60 kilometre, 15 kilometre Babadağ’a tırmanış ve 14 kilometre Kayaköy etabı startının verildiğini söyledi.

        Bu yıl ilki düzenlenen etkinliğe, 15 ülkeden yaklaşık 400 sporcunun katıldığını belirten Özdemir, "Yarın 5 kilometre halk ve çocuk koşusu olacak. Türkiye'de ilk kez düzenlenecek 24 kilometrelik yarışı yapacağız. Yarın sporcular Babadağ'ın zirvesinden aşağıya koşarak inecekler. Koşucular, tarihi Likya Yolu üzerinden 2 bin metreye tırmanıp oradan da Kelebekler Vadisi, Kayaköy tarafından Ölüdeniz'e geliyorlar." diye konuştu.

        Özdemir, gelecek yıllarda etkinliği daha çok katılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

        Organizasyon yarın sona erecek.

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