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        Muğla'da kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 20:59 Güncelleme: 27.10.2023 - 20:59
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        Muğla'da kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kavga ettiği kişiyi bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Foça Mahallesi'ndeki bir otelin lojmanında dün H.A. (34) ile Y.Ç. (19) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, H.A'nın bıçakla yaraladığı Y.Ç. hastanede hayatını kaybetmişti. Şüpheli H.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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