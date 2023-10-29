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        Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 09:46 Güncelleme: 29.10.2023 - 09:46
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        Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı.

        İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Dalyan Koyu açıklarından denize dalış gerçekleştirdi.

        Dalış yapan grup, Türk bayrağının yanı sıra "Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

        Kutlama etkinliği su altı kamerasıyla görüntülendi.

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