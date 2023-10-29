Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Muğla'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 14:49 Güncelleme: 29.10.2023 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı törenlerle kutlandı.

        Fethiye İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Belediye Başkanı Alim Karaca törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

        Kutlamalar Türk halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna ve Moldova'dan gelen öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları gösterileri ile devam etti.

        Törende, Türk Hava Kurumu paramator pilotları gökyüzünde "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart, Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırdı.

        Kutlama, tören geçişiyle son buldu.

        - Marmaris

        Resmi kutlama ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, beraberinde Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

        İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşma yapan Kaymakam Nurullah Kaya, geçmişlerinden aldıkları güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini söyledi.

        İlkokul, ortaokul ve lise okullarından birer öğrenci şiir okudu. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları halk oyunu gösterileri sundu.

        Kutlama tören geçişi ile son buldu.

        - Bodrum

        İlçedeki resmi kutlama programı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi.

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli ve Belediye Başkanı Ahmet Aras, törene katılanların bayramını kutladı.

        Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törende, çeşitli gösteriler sunuldu. İlgi gören kutlama programındaki gösteriler beğeniyle izlendi.

        Öte yandan ilçedeki birçok ilk ve ortaokul bahçesinde törenler düzenlendi. Törenlerde öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlıkları gösterileri sahneledi.

        Dron ile havadan da görüntülenen gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı.

        Diğer ilçelerde de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        Siyasilerden 100.yıl mesajları
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        İşte, Cumhuriyet’in ilân belgeleri...
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Dünyadan Cumhuriyetin 100. yılı kutlama mesajları
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Kalkınma ateşi 100 yıl önce yakıldı
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü

        Benzer Haberler

        Bodrum´da 60 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum´da 60 kaçak göçmen yakalandı
        Muğla'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
        Muğla'da kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı
        Muğla'da 5 kişinin öldüğü kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı
        Muğla'da 5 kişinin öldüğü kazaya karışan minibüsün sürücüsü tutuklandı
        Tedavisi tamamlanan 10 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu
        Tedavisi tamamlanan 10 deniz kaplumbağası denizle buluşturuldu
        Bodrum FK seri başlatamadı
        Bodrum FK seri başlatamadı
        Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı
        Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı