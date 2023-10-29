Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kamil Ö. idaresindeki 32 LT 371 plakalı otomobil ile Ali İhsan Eken'in kullandığı plakasız motosiklet Kaş-Fethiye kara yolu Alaçat mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Eken, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.