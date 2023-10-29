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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 20:01 Güncelleme: 29.10.2023 - 20:01
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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kamil Ö. idaresindeki 32 LT 371 plakalı otomobil ile Ali İhsan Eken'in kullandığı plakasız motosiklet Kaş-Fethiye kara yolu Alaçat mevkisinde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Eken, kaldırıldığı Seydikemer Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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