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        Fethiye'de yükseklik kazanım koşusu sona erdi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan yükseklik kazanım koşusunda bir sporcu dünyanın, diğer sporcu da Türkiye'nin zirvesi kadar irtifa kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 00:09 Güncelleme: 29.10.2023 - 00:09
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        Fethiye'de yükseklik kazanım koşusu sona erdi
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde başlayan yükseklik kazanım koşusunda bir sporcu dünyanın, diğer sporcu da Türkiye'nin zirvesi kadar irtifa kazandı.

        Babadağ Teleferik ile Apple Türkiye iş birliğinde Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Limit Sensin Koşu Takımı sporcuları Mahmut Yavuz ile Halil Aktan mücadele etti.

        Ölüdeniz sahilinden saat 00.01'de start alan sporcular Babadağ'ın zirvesine koştu.

        19 saat 13 dakikada Babadağ'ın zirvesine 5 kez ulaşan Mahmut Yavuz, dünyanın en yüksek Everest Dağı zirvesi olan 8 bin 848 metre irtifa kazandı.

        Halil Aktan da 12 saat 10 dakikada 3 kez Babadağ'ın zirvesine çıkarak Türkiye'nin en yüksek zirvesi Ağrı Dağı'nın yüksekliği olan 5 bin 137 metreye ulaştı.

        Konuşunun Türkiye'de ilk kez yapıldığı kaydedildi.

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