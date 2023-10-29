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        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 23:27 Güncelleme: 29.10.2023 - 23:27
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        Marmaris'te 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımın olmadığı bölgede 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris'te karadan ulaşımı bulunmayan bölgede bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve ilçe jandarma ekibi yönlendirildi.

        Ekipler 8 düzensiz göçmeni botla alarak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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