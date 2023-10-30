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        Muğla'da tıbbi sekreterler engellilere daha iyi hizmet için "işaret dili" öğrendi

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan tıbbi sekreterler, işitme engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 17:06 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:06
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        Muğla'da tıbbi sekreterler engellilere daha iyi hizmet için "işaret dili" öğrendi
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        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan tıbbi sekreterler, işitme engelli hastalara daha iyi hizmet verebilmek için işaret dili eğitimi aldı.

        Başhekim Prof. Dr. Turhan Togan, gazetecilere, hastaların her türlü konforunun kendileri için öncelikli olduğunu söyledi.

        Bu kapsamda çeşitli projeler yürüttüklerini belirten Togan, Halk Eğitim Merkezi ile yaptıkları işbirliğiyle hastanede görev yapan tıbbi sekreterlerin işaret dile eğitimi aldığını kaydetti.

        Yürüttükleri projenin olumlu yansımalarını aldıklarını anlatan Togan, "Projemiz, işitme engelli hastalarımızın iletişimini kolaylaştırırken, tedavi ve motivasyonlarını da artırdı." dedi.

        Kendisi de eğitim alan Togan, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı seslendiren koroya eşlik etti.​​​​​​​

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