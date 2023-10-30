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        Muğla'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 30.10.2023 - 18:39
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        Muğla'da 3 kişinin bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.A. ile kardeşi T.A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, T.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çaltıözü Mahallesi'nde dün, aynı tarlayı sürmek isteyen akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, D.A. ile çocukları Ş.A. ve H.A. bıçakla yaralanmıştı. Olayın ardından şüpheli kardeşler M.A. ve T.A. gözaltına alınmıştı.

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