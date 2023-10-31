GÜNCELLEME - Muğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.
Karadere Boğaziçi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek tarım sahasına da yayıldı.
İhbar üzerine yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 6 uçak ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibince karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 1 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.