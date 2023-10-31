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        İngiliz turizmciler Bodrum'da bisiklet turuna katıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesine İngiliz Seyahat Acenteleri Birliğinin (ABTA) 2023 kongresi için gelen turizmcilerden bazıları, katıldıkları bisiklet turunda eğlenceli vakit geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:48 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:48
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        İngiliz turizmciler Bodrum'da bisiklet turuna katıldı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine İngiliz Seyahat Acenteleri Birliğinin (ABTA) 2023 kongresi için gelen turizmcilerden bazıları, katıldıkları bisiklet turunda eğlenceli vakit geçirdi.

        Birliğin her yıl farklı ülkede gerçekleştirdiği seyahat kongresi için turistik ilçeye gelenlerden bazıları, Çamlık Mahallesi'nden başlayan bisiklet turuna katıldı.

        Kırsal bölgede çam ve zeytin ağaçları arasında pedal çeviren turizmciler, elle halı dokunan mekanı ziyaretlerinin ardından mola verdikleri yerde yemek yedi.

        Intrepid Travel operasyon sorumlusu Selçuk Baki, AA muhabirine, 30 kilometrelik bir tur yaptıklarını söyledi.

        Kongrenin destekçilerinden olduklarını ifade eden Baki, katılımcıların gruplar halinde farklı etkinliklere katılıp tarihi ve turistik yerleri de ziyaret ettiğini dile getirdi. Baki, kongrenin Türkiye'de yapılmasına destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

        Birliğin yardım fonu ABTA LifeLine'ın direktörü Trudie Clements ise bisiklet turunun kendileri için çok güzel bir tecrübe olduğunu belirtti.

        Yöre insanıyla bir araya geldiklerini anlatan Clements, "Buranın ekonomisine bir nebze olsa katkıda bulunabildiysek bizim için büyük mutluluk. Özellikle bisiklet turunda doğayı görmek çok güzel bir duygu. Tekrar gelmek istiyorum. Ekip çok harikaydı. Her şey için teşekkür ederim." dedi.

        Acente müdürü Jamie Evans da Bodrum'un şehir hayatı dışında kırsaldaki yaşamı görmelerinin iyi bir deneyim olduğunu belirterek, Türkiye'ye ilk kez geldiğini, güzel vakit geçirdiğini söyledi.

        Bisiklet turunu gerçekleştiren firmanın sahibi Ali Sonay, yurt içi ve dışında düzenledikleri turlara katılanların eğlenceli zaman geçirdiğini, Bodrum'un bisiklet turizmi için elverişli olduğunu kaydetti.

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