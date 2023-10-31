Muğla'da Cumhuriyet'in ilanına tanıklık edenlere ziyaret Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden asırlık çınarlar evlerinde ziyaret edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden asırlık çınarlar evlerinde ziyaret edildi.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Mehmet Nazım (100) ile eşi Fatma Yılmaz (100) ve Meryem Akpulat'ı (113) ziyaret etti.

Akdenizli, Yılmaz çifti ile Akpulat'a Türk bayrağı hediye etti. Başkan Akdenizli, ilçede yaşayan yaşlıların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin ilk yüzyılına erişmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Nazım Yılmaz, Cumhuriyet'in gelecek nesillerle daha da yükseleceğine inandığını söyledi.