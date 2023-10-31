Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Cumhuriyet'in ilanına tanıklık edenlere ziyaret

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden asırlık çınarlar evlerinde ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 31.10.2023 - 17:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Cumhuriyet'in ilanına tanıklık edenlere ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yaşayan ve Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden asırlık çınarlar evlerinde ziyaret edildi.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında Gölbent Mahallesi'nde yaşayan Kore Gazisi Mehmet Nazım (100) ile eşi Fatma Yılmaz (100) ve Meryem Akpulat'ı (113) ziyaret etti.

        Akdenizli, Yılmaz çifti ile Akpulat'a Türk bayrağı hediye etti. Başkan Akdenizli, ilçede yaşayan yaşlıların her zaman yanında olduklarını kaydetti.

        Türkiye'nin ilk yüzyılına erişmiş olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Nazım Yılmaz, Cumhuriyet'in gelecek nesillerle daha da yükseleceğine inandığını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail mülteci kampını vurdu
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        İsrail ordusu Gazze sokaklarında
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Bungalov faciasında soruşturmanın genişletilmesi talebi!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Beton mikseri park halindeki araçların üzerine düştü!
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        Kabine toplantısı başladı! Gündemde ekonomi ve dış politika var
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        100. yılda 100'e koşuyoruz!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        Devrilen TIR'ın sürücüsü viyadükten düştü! Feci ölüm!
        12 bin kilometrelik aşk
        12 bin kilometrelik aşk
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Seçim sürecinde 6 kritik maç...
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Kız kardeşini, eniştesini, yeğenini öldürdü! Aile katliamı: 3 ölü!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        Londra'da Cumhuriyet'e yakışır muhteşem balo
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        ABD'de silahlı saldırganın ailesi önceden uyarıda bulunmuş
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        Madeni 5 TL tedavüle girdi
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        "Oyuncular sınıfı geçti"
        Hazal Kaya beraat etti
        Hazal Kaya beraat etti
        Altın para ve külçe alımlarında rekor
        Altın para ve külçe alımlarında rekor

        Benzer Haberler

        İngiliz turizmciler Bodrum'da bisiklet turuna katıldı
        İngiliz turizmciler Bodrum'da bisiklet turuna katıldı
        Muğla'da makilik yangını
        Muğla'da makilik yangını
        GÜNCELLEME - Muğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altın...
        GÜNCELLEME - Muğla'da makilik ve tarımsal alanda çıkan yangın kontrol altın...
        Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı
        Muğla'da makilik ve tarımsal alanda yangın çıktı
        Bodrum'da 53 kaçak göçmen yakalandı
        Bodrum'da 53 kaçak göçmen yakalandı
        5 kişini öldüğü kazada tutuklanan sürücü: Kusurumun bulunduğunu düşünmüyoru...
        5 kişini öldüğü kazada tutuklanan sürücü: Kusurumun bulunduğunu düşünmüyoru...