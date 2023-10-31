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        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 göçmen yakalandı

        Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 19:51 Güncelleme: 31.10.2023 - 20:08
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        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 göçmen yakalandı
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        Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 65 düzensiz göçmen kurtarıldı, 60 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında, lastik botlarda bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Marmaris açıklarında fiber karinalı lastik botta 16, Datça açıklarında 2 lastik botta 49 olmak üzere toplam 65 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

        Ekipler, Datça açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 2 lastik bottaki toplam 60 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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