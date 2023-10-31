"Muğla Tiyatro Festivali" kortej yürüyüşü ile başladı Muğla'da, Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneğince bu yıl ilki düzenlenen "Muğla Tiyatro Festivali", kortej yürüyüşü ile başladı.

Muğla'da, Tiyatro ve Sinema Sanatçıları Derneğince bu yıl ilki düzenlenen "Muğla Tiyatro Festivali", kortej yürüyüşü ile başladı.

Yürüyüş, Kemal Sunal, Nejat Uygur, Münir Özkul ve Mustafa Kemal Atatürk’ün plastik makyajları yapılan tiyatro oyuncularının Menteşe ilçesi Saburhane Meydanı'nda "Muğla zeybeği" oynamasıyla başladı.

Davul zurna, bando ekipleri ve pandomim gösterilerinin yer aldığı yürüyüşte, katılımcılar ellerinde "Muğla’da festival var", "Üstüm başım tiyatro oldu", "Tiyatro iyileştirir", "Tiyatro varsa hayat vardır", "Sanat mutlu eder" ve "Sanat karanlığı aydınlatır" yazılı dövizler ile "Tiyatro Festivali Avni Burak Yenice Yılı" yazılı pankart taşıdı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş, tiyatro sanatçısı Turgay Tanülkü, Atatürk’e benzeyen adam Nejdet Bardak, profesör-yazar Hasan Çakmak, Dileklerarası Tiyatro Ödülleri kurucusu Ömer Şahinbaş, Üniversite Oyunculuk Ana Bilim Dalı Başkanı Vecihi Ofluoğlu, Tiyatro Gazetesi sahibi Nazif Uslu, pandomim sanatçısı İlker Kılıçer, plastik makyaj sanatçısı Oya Kadriye Polat ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Kente Meydanı'nda sona erdi.

Dernek Başkanı Mehmet Topbaş, burada yaptığı konuşmada, bir hayalini gerçekleştirmenin heyecanını, gururunu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Topbaş, aynı zamanda Türkiye'de bir ilke imza attıklarını belirterek, kaybettikleri usta tiyatro sanatçılarının makyajlarını yaparak onlara Ege kültürünü de yansıtmak maksatlı zeybek oynattıklarına dikkati çekti.

Topbaş, tiyatro sanatının usta isimlerinin de festivalde söyleşiler gerçekleştireceklerini belirterek, "Muğla kültür ve sanatın tartışmasız başkentidir ama bizler bu sloganın altını doldurmak, Muğla'nın ismini tüm dünyaya kültürel ve sanatsal alanda yaptıklarıyla öne çıkarmak istiyoruz ve başaracağımızdan hiç şüphemiz yok." dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de festivalin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına yakışır bir etkinlik olduğunu, Menteşe'nin de tarih, kültür ve turizm kenti olarak anıldığını söyledi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ise festivalin yeni yüzyılın ilk etkinliği olduğunu, festivale önemli sanatçıların katıldığını belirterek, sergilenecek oyunlarda Muğlalılara iyi seyirler diledi.

Atatürk'e benzeyen adam olarak bilinen Nejdet Bardak da Atatürk'e benzediğinin söylendiğini, bunu kendisinin de kabul ettiğini belirtti.

Bardak, Atatürk'e karşı manevi borçlarını ödemek için davet edildiği her yerde donanımlı bir şekilde Atatürk gibi vals yaptığını ve O'nun zeybeğini oynadığını dile getirdi.

5 gün sürecek festivalde, tiyatro sanatçıları Turgay Tanülkü, Zihni Göktay, Ayhan Taş, Hakan Bilgin, Erkan Taşdöğen ve Vecihi Ofluoğlu tiyatroseverlerle buluşacak.

Muğla'da ilk olma özelliği taşıyan ve "Avni Burak Yenice Yılı" adıyla düzenlenen festival 4 Kasım'a kadar devam edecek.