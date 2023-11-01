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        Datça'da "Afetsiz Yüzyıllara" deprem tatbikatı yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde "Afetsiz Yüzyıllara" sloganıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:54 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:54
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        Datça'da "Afetsiz Yüzyıllara" deprem tatbikatı yapıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde "Afetsiz Yüzyıllara" sloganıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

        Yıkım kararı alınan ilköğretim okulunda, Mahalle Afet Gönüllüleri Derneğince (MAG-AME) ekipleri tarafından yapılan tatbikatta senaryo gereği depremde 3 katlı binada yıkıntı meydana geldi.

        Ekipler tarafından, yıkılan binada enkaz altında kalanların, yaralı ve ölülerin yeri tespit edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Enkazdakilere ulaşabilmek için ekipler, odaların duvarlarından ve çatıdan geçiş için çalışma yaptı. Kurtarma çalışmasının tamamlanmasıyla tatbikat sona erdi.

        Tatbikatı, Datça Kaymakamı Murat Atıcı ve Kıdemli Cumhuriyet Savcısı İsmail Güler, arama kurtarma ekibinin çalışmasını yerinde izledi.

        Kaymakam Atıcı, arama kurtarma ekibine teşekkür etti.

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