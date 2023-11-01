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        Muğla İl Hakem Kurulu Başkanlığına Ali Zağlı atandı

        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Muğla İl Hakem Kurulu'na Ali Zağlı'yı atadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:13 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:13
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        Muğla İl Hakem Kurulu Başkanlığına Ali Zağlı atandı
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        Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Muğla İl Hakem Kurulu’na Ali Zağlı'yı atadı.

        Psikoteknik testleri, yazılı ve yorum kural sınavları, hakemlik kariyerleri ve öğrenim durumları dikkate alınarak yapılan puan sıralamasında en yüksek puanı alanlar İl Hakem Kurulu Başkanları olarak belirlendi.

        Uzun yıllar klasman hakemi ve klasman gözlemci olarak Muğla'yı temsilen görev yapan Ali Zağlı, Muğla İl Hakem Kurulu Başkanı olarak atandı.

        Zağlı, kısa sürede birlikte çalışacağı kurul üyelerini de belirleyerek görevine başlayacak

        Ali Zağlı, aynı zamanda Marmaris Belediye Başkan Yardımcılığı görevini de yürütüyor.

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