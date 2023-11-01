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        GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:27 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:27
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        GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Fethiye KOM Tim Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Bu çerçevede zanlılar T.T. ve Ö.T'nin evinde yapılan aramada, parçalar halinde bir miktar esrar ile 35 kök Hint keneviri ve bir kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        T.T. ve Ö.T, "uyuşturucu madde ticareti yaptıkları" gerekçesiyle gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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