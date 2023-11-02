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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı

        Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 17:03 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:03
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 zanlı tutuklandı
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        Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada ise bir miktar uyuşturucu, 51 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 133 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız silah ve 98 fişek ele geçirildi.

        Cumhuriyet savcılığına sevk edilen 19 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Operasyonlar kapsamında 208 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

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